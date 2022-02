Les violences physiques non crapuleuses sont en très forte hausse à Marseille. Plus 20,8% en 2021 par rapport à 2019, selon le bilan de la délinquance présenté par la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Ces faits de violences gratuites dépassent désormais le nombre de cambriolages.

Délinquance : il y a plus de violences gratuites que de cambriolages à Marseille

Un coup de poing, un coup de couteau pour un simple regard, une cigarette ou une place de parking. Ce que la police définit comme les violences physiques non crapuleuses explosent à Marseille et les Bouches-du-Rhône. "Ce sont les rixes à la sortie d'un bar quand on est alcoolisé, détaille la préfète de police, des disputes qui dégénèrent entre automobilistes. Donc toutes ces violences gratuites qui illustrent d'une certaine forme de tension dans la société, elles ont tendance à augmenter cette année."

Plus de 25 faits de violences gratuites par jour à Marseille

La hausse est même très forte selon les derniers chiffres de la délinquance présentés par Frédérique Camilleri, en préfecture de police. À Marseille +20,8% (9.648 faits contre 7.989) et dans la département +12,2% (16.661 faits contre 14.846) par rapport à 2019, année de référence. "Ce sont des violences du quotidien, sur la voie publique. Tout le monde peut être concerné, sur des choses assez banales de la vie qui peuvent parfois se terminer en drame parce qu'on a des gens qui portent des armes, notamment des couteaux sur eux. Et on voit que ces rixes là parfois dégénèrent sur la voie publique".

"Pour un regard, ça peut partir très loin" - un Marseillais

Une violence gratuite dans une ville où la délinquance ne cesse pourtant de reculer depuis 2012, l'ouverture de la préfecture de police à Marseille. En dix ans, les atteintes aux personnes (-19,5%) et les atteintes aux biens (30,5%) reculent selon les chiffres officiels.

France Bleu Provence a vérifié ces violences physiques non-crapuleuses à Marseille.

"Pour avoir fait la remarque à une personne qui n'avait pas le masque, on en est presque venu aux mains" - Henri Copier

Avec près de 10.000 cas (9.648) par an, les violences gratuites dépassent désormais le nombre de cambriolages (7.568) à Marseille.