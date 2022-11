Délinquance quartier République à Dijon : Les bars et boîtes vont devoir fermer plus tôt dès début décembre

120 faits de délinquance, une trentaine d'agressions, dont certaines très graves. Ce sont les chiffres de trop. Ce sont ces chiffres qui vous ont poussé aujourd'hui à agir ?

Effectivement, je crois que la situation ne peut plus durer et c'est pour cela que je prends ces mesures qui commencent avant toute chose, justement par une présence accrue de la police nationale sur la place de la République et sur les abords de la place de la République.

ⓘ Publicité

Parmi les mesures annoncées, cette décision de mettre fin à la dérogation pour les établissements de nuit de fermer à 5h. Ils fermeront désormais à 2h. Quand est-ce que ça va rentrer en vigueur ?

D'abord, plus de policiers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire présence systématique de la police nationale. Je l'ai demandé. Les soirs de week-end, vendredis, samedis, dimanches. Ça, c'est le cœur de la présence. Vous avez pu également constater qu'il y avait des CRS qui étaient arrivés ces derniers jours. Ce que nous avons demandé aux bars, c'est donc de revenir à ce qu'on appelle le droit commun. Le droit commun, c'est l'ouverture jusqu'à 2h du matin. L'ensemble des bars de la Côte d'Or ouvrent jusqu'à 2h du matin. Et donc, les dérogations dont bénéficiaient les bars de la place de la République prennent fin.

Est-ce que vous avez une date à nous annoncer pour ces fermetures, pour ces dérogations ?

Vous le savez, je les ai reçus avec le maire de Dijon, François Rebsamen. Et donc évidemment, ils ont besoin d'un petit temps d'adaptation. C'est une mesure qui va prendre effet dans les prochains jours, sans doute aux alentours du 1ᵉʳ décembre.

L'Umih que vous avez reçue également dit que c'est une décision qui ne va pas dans le bon sens, parce que les agressions, elles, se produiront peut être plus tôt.

Qu'est ce qui se passe dans la nuit, sur la place de la République et sur les abords ? On voit que 40 % des faits de délinquance ont lieu entre minuit et 5h du matin et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé plus de policiers systématiquement la nuit. Et d'ailleurs, je voudrais signaler que par exemple, à Dijon, vous avez la police nationale. Mais la police municipale agit jusqu'à 3h du matin, ce qui est assez rare dans les grandes villes de France. Donc on a une vraie présence policière. Et puis on a cette mesure complémentaire d'ouverture limitées, comme les bars de l'ensemble de la Côte-d'Or jusqu'à 2 h du matin. Dernière chose que je voudrais ajouter à Besançon, c'est 1h du matin. Voilà, c'est pour comparer. Je ne crois pas que les bars de Dijon, les bars de la place de la République souffrent d'une situation qui serait injuste. On met fin à une dérogation.

En même temps, on le disait, ces établissements de nuit, ils ont des inquiétudes : perdre du chiffre d'affaires, avoir moins de clients, qui peut-être d'ailleurs iront ailleurs, sur la place ou tout autour. Est ce que ce n'est pas déplacer le problème ?

Je suis profondément persuadé que si on ne faisait rien, encore une fois, il y a eu des agressions extrêmement graves, il y a eu des agressions sexuelles, il y a un monsieur qui s'est retrouvé avec plus de 30 jours d'interruption de travail. Si on fait rien, les gens de même ne viendront plus place de la République. Les parents diront leurs enfants. C'est une clientèle plutôt jeune de ne plus fréquenter la place de la République. Donc on prend nos responsabilités. Je prends mes responsabilités en limitant les heures d'ouverture. Et donc, pour être très clair, vous pourrez sortir place de la République, mais jusqu'à 2 h du matin.