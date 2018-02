Dijon, France

La première chose à savoir sur les stages de sensibilisation, c'est qu'ils sont différents des stages de récupération de points, qui sont effectués volontairement à l'initiative des conducteurs en passe de perdre leur précieux sésame rose. Les stages de sensibilisation sont ordonnés par la justice à la suite d'une condamnation. "L'idée, c'est d'imposer quelque chose, mais imposer pour faire réfléchir", explique Eric Mathais, le procureur de la République.

L'idée est d'éviter la récidive chez les chauffards - Eric Mathais, procureur de Dijon

Pourquoi développer ces stages plutôt que des condamnations classiques ? Deux raisons : "D'abord, parce que l'accidentalité en Côte-d'Or ne baisse plus, depuis un certain temps. Donc, il faut réprimer davantage, faire plus de contrôles, prononcer davantage de peines, et le stage fait partie des peines applicables", affirme Eric Mathais. "Deuxième raison, c'est qu'il faut faire de la pédagogie. _L'idée, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'ils sont là pour de "petites choses" entre guillemets, mais qu'ils auraient pu tuer ou blesser très gravement quelqu'un_."

Difficile pour l'instant de mesurer l'efficacité de ces stages

Chaque année, entre 200 et 400 personnes en Côte-d'Or sont obligées de suivre ces stages de sensibilisation. Parmi les délits "éligibles" : la conduite sous empire de l'alcool ou de stupéfiants, les très grands excès de vitesse, mais aussi la conduite sans permis ou assurance.

Sur deux jours, des groupes de 20 personnes maximum sont encadrés par un psychologue et un moniteur d'auto-école, tous deux agréés. Problème : il est encore difficile de bien contrôler le déroulé et les résultats de ces stages, estime le procureur.

Parfois, on ne sait pas trop comment les formations se déroulent réellement, et les délais ne sont pas respectés. En théorie, les conducteurs ont 6 mois pour effectuer leur stage à l'issue de la condamnation, mais en réalité, on envoie parfois plusieurs relances après ces 6 mois. Et avec le temps, l'action perd de son sens - Eric Mathais

Côté résultats, reconnaît le procureur, ils sont encore difficilement quantifiables. "Mais c'est pour cela qu'on veut travailler avec la Prévention Routière", insiste-t-il."Avec cette convention, la Prévention Routière sera notre interlocuteur unique, et nous le savons fiable."

Encore des pistes d'amélioration

Alors, inutiles, ces stages ? Pas tant, estime Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club en Bourgogne, une association de conducteurs. "On se dit "Ca ne sert à rien", eh bien c'est faux. On ressort différent de ces stages, je l'ai constaté moi-même." Mais il reste tout de même des pistes d'amélioration : "Nous sommes d'ailleurs en discussion avec le gouvernement, pour rajouter un module de conduite pratique. _Il faudrait vraiment montrer ce qu'est une distance de freinage, en rajoutant 10, 20, 30 km/h... On croit qu'on a le contrôle, et en fait non_."

L'Etat, pompe à fric ?

Enfin, une question hérisse souvent les défenseurs de la route : le prix des stages, 250 € par tête. Pour financer quoi ? "Les actions de formation de la Prévention routière", répond du tac au tac le procureur. "Les représentants de la Prévention viennent régulièrement au tribunal, avant certaines audiences pour faire passer un message de prévention en marge des condamnations à venir. Et tout cela a un coût."

Du côté de la Prévention Routière, on veut mettre ce chiffre en perspective. Certes, ce sont de grosses sommes d'argent à débourser, mais "Les radars nous rapportent 920 millions d'euros tous les an, quand l'insécurité routière nous coûte 43 milliards d'euros !" affirme Yves Lemaire, président de l'association en Côte-d'Or. "Ce sont tous ces gens en fauteuil roulant, le quart de nos accidentés de 18 à 24 ans, qui finissent handicapés et que l'on paie tout le reste de leur vie." De quoi faire réfléchir les plus obstinés de la route ?