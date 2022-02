Délinquance : une baisse des vols à Marseille mais une forte augmentation des agressions physiques

La cartographie de la délinquance a évolué entre 2019 et 2021 dans les Bouches-du-Rhône et principalement à Marseille. Moins de vols et de cambriolages mais une forte augmentation des violences physiques et surtout des violences sexuelles.

La préfecture de police des Bouches-du-Rhône présentait ce mardi le bilan des chiffres de la délinquance en 2021 dans le département, avec un constat : la délinquance a évolué. Entre 2019 et 2021 (on exclue 2020, en raison du confinement), les forces de l'ordre sont moins intervenues pour des atteintes aux biens dans les Bouches-du-Rhône (-13,5%) telles que les vols avec violences (-25,8%), les cambriolages (-9,1%) ou encore les vols de véhicules (-12,3%). En revanche, sur la même période, les atteintes à l'intégrité physique sont en hausse, et tout particulièrement les violences sexuelles (+24,7%) et les violences physiques "non crapuleuses", celles que l'on pourrait appeler les violences gratuites que l'on peut subir lors d'altercations sur la route par exemple, ou dans la rue (+12,2%).

A Marseille, une explosion des violences sexuelles

A Marseille, ces violences physiques marquent une hausse encore plus marquée : + 20,8% pour les violences non crapuleuses et +32,3% pour les violences sexuelles. Ce sont plus d'un millier de victimes qui ont été recensées à Marseille en 2021, en grande majorité des femmes. Cette tendance à la hausse des violences sexuelles, et aussi des violences faites aux femmes dans le cadre familial et conjugal, se constate au niveau national, sans que l'on puisse déterminer aujourd'hui si c'est le résultat d'une augmentation des faits ou si les victimes ont d'avantage tendance à porter plainte.

Le harcèlement des points de deal mis en avant par la préfecture de police

La lutte contre les stupéfiants a été présentée comme une priorité pour la préfète de police des Bouches-du-Rhône qu idepuis un an, met en avant les résultats de la police de "harcèlement des points de deal" prônée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Cette stratégie de pilonnage des trafics, principalement à Marseille, porte ses fruits selon la préfecture de Police : plus de 2000 personnes ont été mises en cause pour trafic par les forces de l'ordre, soit une hausse de 42% par rapport à 2019.

En 2021, ce sont 962 kilos de cocaïne qui ont été saisies dans le département des Bouches-du-Rhône, et 8,2 tonnes de cannabis. C'est l'attaque au portefeuille des dealers qui fait le plus mal : 20 millions d'euros d'avoirs ont été saisis, une hausse de 147% en deux ans.

Des armes, présentes notamment dans les cités marseillaises, ont été saisies : 734 en tout dont une vingtaine de kalachnikov.

Ce sont des résultats dont se félicite la préfecture de police, mettant en avant un "pillonage" des points de deal, avec trois à six cités concernées chaque jour.

La lutte contre la radicalisation et le séparatisme est moins visible. Ce sont pourtant 21 celulles municipales d'échanges sur la radicalisation (CMER) qui sont activées dans les Bouches-du-Rhône et qui ont contrôlé 178 établissements. Près de 10% d'entre-eux ont été fermés. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs effectué un déplacement à Marseille le week-end dernier, des quartiers sud de Marseille, de la Soude et de Mazargues.