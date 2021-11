Arnaud Baratte designer et inventeur vit dans le sud du Tarn à Palleville. Sa dernière trouvaille, une tasse à café pas comme les autres, a été récompensée par une médaille d'or au concours Lépine.

Delissea : la tasse tarnaise qui sublime le café et décroche une médaille d’or au concours Lépine

Elle aura peut-être le même succès que le presse-purée de Moulinex ! Un tarnais vient de décrocher une médaille d’or au concours Lépine avec une tasse à café Delissea. Une tasse avec une sorte d’hélice, de spirale à l’intérieur qui enlève toute l’acidité du petit noir.

Une spirale

Arnaud Rabatte travaille sur cette tasse depuis des années. Il a d’abord créé des verres pour sublimer la dégustation du vin. Il a beaucoup investi sur ces tasses qu’il verrait bien sur les tables des meilleurs restaurants de France. Concrètement, le café coule sur une spirale ce qui fait mousser le café et masque totalement l’acidité. La tasse fonctionne avec n’importe quelle machine à café. Elle permet aussi de déguster le café à une température optimale. Son design a aussi été récompensée ( Prix Janus) notamment grâce à son anse ambidextre, son pied trois points isostatique. Cette tasse Delissea est aussi, et ça ne gâche rien, très jolie.

Cette médaille d’or représente en tout cas beaucoup pour le tarnais qui espère que le label Lépine fera décoller son invention en lui permettant notamment de conquérir des marchés internationaux .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, a félicité Arnaud Rabatte qu’elle dit soutenir depuis plus de dix ans.

Dégustation dans la tasse Delissea ! Copier

Arnaud Baratte n’en est pas à sa première invention. On lui doit par exemple le verre Hélicium. Un verre de dégustation de vin qui a aussi obtenu plusieurs. Plus tôt, il avait créé pour Arc International le verre Open Up, également récompensée par un Janus de l’industrie en 2006.

Arnaud Baratte et sa tasse. © Radio France - SM