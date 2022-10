"Délit d’alcoolémie" : on stigmatise les chasseurs dit le président de la Fédération de Haute-Garonne

Le gouvernement a présenté, ce mardi, son plan pour mieux sécuriser la pratique de la chasse. Les pistes présentées dans la Marne par la secrétaire d'Etat à l'Ecologie Bérangère Couillard visent à "améliorer et garantir la sécurité à la chasse" alors que plusieurs accidents ont eu lieu ces dernières semaines et que se tiendra, le 17 novembre prochain à Cahors (Lot), le procès du chasseur qui a tué Morgan Keane à Calvignac en décembre 2020.

Le gouvernement envisage notamment d'instaurer un délit d'alcoolémie ou dans certaines régions des demi-journées sans chasse. Jean-Bernard Portet, le maire de Roquefort-sur-Garonne et président de la Fédération des chasseurs de Haute-Garonne réagit à ces annonces, au micro de France Bleu Occitanie.

Regrettez-vous qu'un délit d'alcoolémie pour les chasseurs soit envisagé par le gouvernement ?

Pour moi, c'est un non-évènement. Avant d'être chasseur, nous sommes des citoyens, nous connaissons parfaitement la loi. Je ne sais pas si vous le savez mais 95% des chasseurs, pour aller pratiquer leur passion, prennent la voiture le matin et rentrent chez eux le soir avec la même voiture. Donc ils connaissent parfaitement les règles qui sont appliquées dans notre pays vis-à-vis de l'alcoolémie. Je suis président de la Fédération des chasseurs de la Haute-Garonne depuis douze ans, j'ai actuellement 11.500 adhérents et depuis douze ans, aucun accident de chasse sur mon département et aucun chasseur à ma connaissance, en action de chasse, n'a été contrôlé positif à l'alcoolémie donc je prends ça avec beaucoup de distance.

"L'alcool est un sujet de santé publique. Pourquoi voulez-vous tout ramener aux chasseurs ?" — Jean-Bernard Portet

L'alcool est un sujet de santé publique tout court. Ils ont décidé de stigmatiser le monde de la chasse, ça ne me fait pas plaisir mais moi je connais mes chasseurs. Si à 8h30 du matin, au rond de sécurité avant le début d'une chasse collective, nous nous apercevons qu'un chasseur est en état d'ébriété il ne participe pas à la battue. Nous n'avons pas besoin d'un ministre pour nous expliquer ce que nous avons à faire en face d'un chasseur qui serait potentiellement en état d'ébriété.

Une demi-journée sans chasse pourrait être instaurée au niveau local. Qu'en pensez-vous ?

Je n'en pense rien de particulier parce qu'on est une fois de plus dans les suppositions. Sachez que nous avons, nous les chasseurs, vécu des périodes d'interdiction de chasse. Il y a un peu plus de vingt ans le gouvernement avait mis en place l'interdiction complète de chasser le mercredi. Cela a duré deux ans, de mémoire. C'est une fois de plus, une mesure qui tend à stigmatiser le monde de la chasse.

Et si ce jour était celui du dimanche en Haute-Garonne, ce serait très préjudiciable pour les chasseurs ?

Je vais vous faire une réponse très personnelle. Je travaille du lundi au samedi, je n'ai que le dimanche pour pratiquer ma passion. Donc si la chasse était interdite le dimanche, je serais le premier pénalisé. Donc que voulez-vous que je vous dise ? On réagira différemment le jour où cette mesure sera effective.

Des mesures visant à mieux informer les promeneurs des activités de chasse en cours, éventuellement par une application mobile, sont envisagées. Il y a un déficit d'information ?

Là, j'ai un avis beaucoup plus mitigé. Le problème qu'on a, c'est un problème technique. Toutes les parties de chasse dans la Haute-Garonne ne se déroulent pas autour de Toulouse. Donc elles se déroulent dans des zones où les satellites et les ondes ne passent pas. J'ai beaucoup de secteurs où j'ai des problèmes de réception. Donc déclarer les parties de chasse sur une application cela ne me gêne pas en soit, il faut vivre avec son temps, mais il y a des coins où le téléphone ne passe pas. Et puis souvent les lieux de battues sont décidés le matin même, donc on informe localement en bordure de routes.

Une phase de concertation va être engagée avec les différents acteurs, notamment les fédérations de chasseurs, avec l'objectif d'aboutir à des mesures concrètes (via des arrêtés ou des décrets) "d'ici la fin de l'année, au maximum en début d'année prochaine", a précisé la secrétaire d'Etat à l'Ecologie Bérangère Couillard.