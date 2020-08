Le conducteur qui a percuté un scooter et pris la fuite vendredi soir dans la plaine de Valence (Drôme) est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Il assure qu'il ne s'est pas aperçu de la collision.

Délit de fuite à Montoison : le conducteur mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

Le conducteur qui a percuté un scooter avant de prendre la fuite vendredi soir à Montoison dans la plaine de Valence, vient d'être mis en examen pour blessures involontaires par un juge d'instruction ce lundi après-midi. Le parquet de la Drôme a ouvert une information judiciaire sur cet accident car la passagère du scooter est très gravement blessée et n'a pas encore pu être entendue par les enquêteurs. Il faut aussi attendre les résultats des analyses de sang du conducteur pour vérifier s'il avait de l'alcool ou de la drogue dans le sang.

Vers 22 h 30 ce drômois d'une trentaine d'années sortait d'un bar lorsqu'il a percuté le deux roues à un carrefour. L’homme au casier judiciaire vierge, a assuré qu'il ne s’était pas aperçu avoir projeté le scooter dans le fossé et qu'il s'est contenté de rentrer chez lui sans volonté de fuir.

Le pilote du deux roues a été légèrement blessé, mais sa passagère âgée de 26 ans a été très gravement atteinte à la jambe. Les médecins envisageaient son transfert dans un hôpital lyonnais avec une ITT de prés de trois mois.

Le conducteur de la voiture a été interpellé a son domicile samedi matin et présenté aux magistrat à l'issue de sa garde à vue. Le juge d'instruction l'a donc mis en examen, et le juge des libertés et de la détention l'a laissé libre mais sous contrôle judiciaire puisqu'il n'a aucun antécédent judiciaire.