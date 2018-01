Un couple d'automobilistes a été interpellé à Mulhouse. Le 14 décembre, avenue Aristide Briand, ils avaient violemment percuté un sexagénaire qui traversait la chaussée, le laissant inanimé sur le trottoir. La voiture et les occupants ont été retrouvés grâce à une enquête minutieuse des policiers.

Mulhouse, France

Il a fallu plus de quinze jours d'enquête aux policiers de la Brigade des Accidents et Délits Routiers (BADR) du commissariat de Mulhouse pour remonter jusqu'au couple et à la voiture.

La victime inanimée sur la chaussée

Le 14 décembre dernier, vers 4 heures du matin, avenue Aristide Briand à Mulhouse, une voiture percute violemment un sexagénaire qui traverse sur le passage clouté. La victime s'envole sous le choc, percute le pare-brise de la 206 et se retrouve inanimée sur la chaussée. Le conducteur descend du véhicule avec sa compagne, tire le corps sur le trottoir. Tous les deux prennent ensuite la fuite.

Ils laissent sur place l'homme de 60 ans, qui sera secouru finalement par un adjoint de sécurité habitant à proximité après de longues minutes d'attente. Il est sérieusement touché . Plus de trois mois d'ITT et de multiples fractures.

Enquête de fourmis des policiers de la Brigade des Accidents et Délits Routiers

Les policiers exploitent la vidéosurveillance, visionnent image par image et remontent finalement jusqu'à la plaque d'immatriculation de la voiture.

Le couple est interpellé ce mercredi. Le conducteur, âgé de 19 ans, a reconnu les faits, après le prolongement de sa garde à vue . Il a expliqué aux policiers qu'il n'avait pas d'assurance et qu'il a paniqué. Le véhicule a été retrouvé avec un nouveau pare-brise et le toit redressé.

Le couple devra s'expliquer prochainement devant la justice.