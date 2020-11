Delle : la gendarmerie lance un appel à témoins après la disparition d'une jeune fille de 16 ans

Ni sa famille ni ses amis n'ont de nouvelles depuis ce soir du dimanche 25 octobre où Clara Pichard, 16 ans, a pris le train de Belfort pour se rendre à Gray, où elle vit en foyer. Une disparition inquiétante pour la gendarmerie de Delle, qui lance un appel à témoins ce dimanche 1er novembre.

La mère de l'adolescente est la dernière personne a avoir vu l'adolescente. C'est elle qui l'a déposé à la gare de Belfort, vers 16h45. La jeune fille prend alors un train pour Besançon, puis doit monter dans un bus en direction de Gray, en Haute-Saône. Elle serait bien arrivée dans la préfecture du Doubs, puisque son téléphone portable y a été localisée dans la soirée. Plus rien depuis.

La famille entendue

Sa disparition n'a été déclarée que cinq jours plus tard, le vendredi 30 octobre à la gendarmerie d'Etupes, qui a transmis le dossier à celle de Delle, laquelle a ouvert le lendemain une enquête pour disparition inquiétante. Les forces de l'ordre ont entendu la famille de l'adolescente, et lancent maintenant un appel à témoins. Quiconque aurait aperçu la jeune fille est invité à contacter le groupement de gendarmerie du Territoire de Belfort (03 84 57 63 00) ou la communauté de brigades de Delle (03 84 36 00 02).

La mère de Clara la décrit comme "fine", elle mesure 1,60 m pour 55 kg, avec des cheveux blond clair et des mèches vertes. Lors de sa disparition, elle était coiffée avec des couettes. Elle porte des boucles d'oreilles roses en forme de perle. Elle était vêtue d'une veste à capuche grise, un jean slim gris foncé et des baskets montantes noires en toile. Enfin, elle avait des écouteurs blancs, un sac à dos gris, type Eastpak, un sac à main et un sac de voyage, tous deux noirs.