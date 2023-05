Delle : un important trafic de drogue démantelé, trois suspects arrêtés

Les trafiquants se fournissaient en Suisse et en Allemagne

Les quantités saisies sont impressionnantes : 7 kg de résine de cannabis, 1,4 kg d'herbe, 1 kg d'ecstasy et quelques grammes de cocaïne. Quelques grammes "seulement", mais après une enquête de plusieurs mois, menée par le peloton motorisé de gendarmerie, le parquet de Belfort affirme avoir identifié au moins 30 clients qui se fournissaient cette dernière drogue.

Trois hommes sont soupçonnés d'être à l'origine de cet important trafic. Ils ont été arrêtés jeudi matin. En garde à vue, deux des trois mis en cause reconnaissent très partiellement les faits. Le troisième reste muet. Tous ont entre 21 et 27 ans, habitent Delle, sont connus de la justice et sont sans emploi.

Ils n'ont pas non plus de permis de conduire, ce qui ne les empêche pas de conduire régulièrement des voitures. Ils sont aussi poursuivis pour ce délit. D'après le parquet, les trafiquants allaient s'approvisionner en Suisse et en Espagne. Ils seront jugés en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Belfort ce mardi.