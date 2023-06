Delme : la mairie dénonce des actes de vandalisme perpétrés dans un gymnase

Depuis plusieurs semaines, les actes de vandalisme se multiplient à Delme. Le weekend dernier, c'est un gymnase et un terrain de tennis qui ont été visés. Le maire Loïc Klopp estime que les dégâts s'élèvent à plus de 6000 euros.

Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs individus ont forcé une porte du gymnase et se sont introduits à l'intérieur du bâtiment et le résultat est consternant : bureau retourné, mégots de cigarettes écrasés sur le parquet, panier de basket arraché et extincteurs vidés à l'intérieur de la salle ! La porte d'un court de tennis voisin a été aussi forcé.

Les caméras de vidéosurveillance installées sur place ont pu filmer la scène et selon la mairie de Delme, plusieurs auteurs de ces actes de vandalisme pourront être identifiés. La mairie a porté plainte dimanche dernier et attend une réponse forte de la Gendarmerie et de la Justice.

Sur son compte Facebook , la ville précise que le gymnase touché par ces dégradations restera fermé jusqu'à nouvel ordre, privant les collégiens et les licenciés locaux d'associations sportives de cet équipement.

La municipalité explique que depuis plusieurs semaines, les actes de vandalisme liés à une consommation d'alcool excessive, se multiplient. Le maire a d'ailleurs pris un arrêté pour interdire la consommation d'alcool sur la voie publique.