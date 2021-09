Délocalisation des services publics, violence des fusillades : les habitants du Dr Ayme à Cavaillon témoignent

Gangrénée par le trafic de drogue, la cité du Docteur Ayme à Cavaillon se vide de ses habitants qui n'osent plus sortir.

Depuis l'assassinat du chef du trafic cavaillonnais fin avril 2021, les fusillades se multiplient dans le quartier. Des fusillades qui avaient d'abord lieu dans la nuit, avant de se faire en pleine journée. Les 11 et 24 août, des balles sont tirées devant l'EDeS (Espaces Départementaux des Solidarités). La présidente du département, Dominique Santoni fait fermer en urgence les services publics situés à proximité pour les transférer temporairement rue Raoul Follereau (pour l'EDeS, le CCAS et le Centre Social La Passerelle) et avenue Joseph Boitelet (pour la CPAM).

Une délocalisation que regrettent certains habitants.

Ahmed est l'un des derniers commerçants du quartier, il est en colère contre cette décision : "Nous ce n'est pas grave si on se prend une balle, c’est ça ? Ils ferment parce que c’est l’État et nous, on doit travailler. On n’a même pas eu un message du maire. Personne n’est venu nous dire de tenir bon. C’est n’importe quoi…"

Pour Mika*, ce départ, même temporaire, est synonyme d'abandon : « Si tous les services étaient dans le même bâtiment pourquoi pas, mais là, c’est un peu éparpillé à droite et à gauche. Les habitants n’ont pas forcément le permis et le bus ne desservent pas bien les nouveaux locaux ».

Malgré l'éloignement des services publics, Myriam* vit dans le quartier avec sa fille et petite-fille. Elle comprend la situation : « Je pense que c’est bien parce que ça permet de tous nous mettre en sécurité. De toute façon, ils n’ont pas le choix… _Les salariés sont comme nous : ils subissent_. Parce que les fusillades se passent au milieu du quartier et en plein jour. »

Dans la rue Marcel Pagnol, face à l'EDeS, une fusillade a éclaté le 24 août 2021. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Mika et Ben ont grandi à Docteur Ayme, en quelques dizaines d'années, ils ont vu le quartier se transformer et sombrer. Mika : « Il y avait déjà du trafic quand j'étais petit, mais c'était caché. Moi, ça me fait mal au cœur de voir cette cité ne plus vivre ». À côté, Ben acquiesce « Avant, il y avait une maison de quartier, des associations pour les gens qui ne savaient pas lire. Maintenant il n’y a vraiment plus rien. Les enfants sont livrés à eux même. Il n’y a pas d’ambition pour la jeunesse, à les faire évoluer et leur montrer autre chose que Dr Ayme. Je trouve ça vraiment désolant.. »

Pour apaiser la ville, les habitants proposent des solutions

Pour lutter contre le trafic de drogue, chacun y va de sa proposition. Ahmed ne comprend pas le laxisme de la police, pour lui, elle devrait avoir plus de liberté d'intervention : « Les policiers sont payés pour se faire insulter aujourd’hui. Je ne vois pas pourquoi ils n’ont pas le droit de suivre ou de frapper. Le monde a changé, c’est plus le monde d’hier. Aujourd’hui, ces jeunes, il faut leur mettre des coups de pif sinon rien ne changera. »

Mais pour Mika, la violence n'est pas une solution, selon lui, il faut réaménager le quartier "quitte à démolir quelques bâtiments pour ouvrir un peu le quartier et casser ce cocon". De son côté, Ben mise sur l'éducation des jeunes : « Mettez deux animateurs pour faire une partie de foot, un petit tournoi et à partir de là, tu peux discuter avec les jeunes. Les questionner, leur dire : qu’est-ce que tu penses de ça et pourquoi t’as fait ça ? Les animateurs ne sont pas là que pour jouer au foot et faire de l’aide aux devoirs. »

Malgré le danger, les commerçants restent ouverts ne serait-ce que pour pourvoir aux besoins des plus fragiles. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Cinq policiers nationaux sont arrivés la semaine dernière pour renforcer les effectifs et tenter de calmer la cité.