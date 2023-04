"Demain c'est moi qui prends une balle ?", l'inquiétude après la fusillade à la Busserine à Marseille (14è)

Les odeurs de sang et de poudre réveillent à nouveau l'un des quartiers nord de Marseille. Un homme de 60 ans est mort et un autre de 33 ans est grièvement blessé après une cette nouvelle fusillade ce lundi vers 22h30 dans la cité de la Busserine située dans le 14è arrondissement. Les assaillants ont ouvert le feu sur un snack. Dimanche soir déjà, un jeune homme de 18 ans a été tué d'une balle dans la tête dans la cité voisine du Mail. La PJ de Marseille a été saisie de l'enquête et les auteurs sont toujours recherchés.

"Pour le moment, il est difficile d'établir un lien. Est-ce une vengeance ? L'enquête doit le déterminer. La Busserine est historiquement connue pour le trafic de stupéfiants mais le Mail est aussi connue aujourd'hui pour cela", avance une source policière qui s'interroge sur le profil de la victime. "Il est trop tôt pour dire si c'est une victime collatérale. C'est vrai que ce n'est pas habituel d'avoir une victime de 60 ans mais laissons la PJ travailler pour le déterminer", poursuit-elle.

"Il était avec moi 10 minutes de se faire tuer, il est venu acheter à manger"

La mort est entrée par effraction dans le quotidien de cette cité en apparence tranquille. "On vit bien ici, on a tout ce qu'il nous faut : des commerces, des voisins sympas. C'est juste qu'eux se font la guerre et nous on est au milieu", raconte ce quadragénaire qui habite ici depuis plus de trois ans. Il l'assure "Moi, c'est décidé : avec ma femme et mes enfants, je fais la demande aujourd'hui pour déménager."

Le snack est fermé ce mardi. © Radio France - Yvan Plantey

Ce mardi matin, cette commerçante peine à lever le rideau de son magasin qui se trouve en face des lieux du drame. "Il était avec moi 10 minutes de se faire tuer... il est venu acheter à manger", sanglote-t-elle en expliquant que l'émotion la submerge à tel point qu'elle est au bord de l'évanouissement. "J'étais avec un autre client quand c'est arrivé. J'ai entendu les balles et je suis parti me cacher avec lui. Il y avait son fils de 10 ans, il est parti derrière le frigo. C'est pour nous la prochaine rafale ?"

Ce nouveau mort porte à 16 le nombre d'homicides liés au trafic de stupéfiants depuis le début de l'année dans les Bouches-du-Rhône, selon les chiffres de la préfecture de police, contre 31 sur toute l'année 2022.