"Demain les bombes" : six plaintes déposées après des tags sur des agences immobilières de Saint-Pée

Des tags signés "O-B-tarrak" (Ondarearen Batasuna, L'union du patrimoine) ont été découverts sur cinq agences immobilières et une maison individuelle de Saint-Pée-sur-Nivelle. Six plaintes ont été déposées et la gendarmerie a ouvert une enquête pour retrouver les auteurs de ces messages inscrits dans la nuit de mercredi à jeudi. Les messages sont liés à la crise immobilière qui sévit sur la côte basque, alors que Saint-Pée ne fait pas partie des 24 communes considérées comme zone en tension. Le maire, Dominique Idiart, se dit conscient de la gravité de la situation, mais rappelle que les menaces ne peuvent en aucun cas être des réponses.

"Aujourd'hui de la peinture - demain les bombes", voilà le message qu'a retrouvé sur sa devanture Frédéric Diana, directeur de l'agence Artis Immobilier, déjà cible de tags. "On est assez choqués par la violence du message", déplore-t-il. "Il faut que les gens comprennent que l'agent n'est pas là à faire monter les prix de l'immobilier, ce n'est pas son but. Mais la région est attractive. On vend un produit, il y a une offre et une demande. On ne peut pas lutter contre ça, à moins de fermer boutique et mettre dix personnes au chômage. Mais demain, ce sera un autre intermédiaire. Et je pense que ce serait un intermédiaire numérique, ce qui serait encore pire sur le marché pour la clientèle." Le directeur de l'agence se dit favorable à ce que Saint-Pée soit intégrée à la zone en tension.

"J'ai l'impression qu'on oppose les gens, on oppose les agences immobilières et la population, on oppose les propriétaires et les locataires", déplore Lionel Olaizola, dont l'agence a aussi été prise pour cible. "Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le bon discours. On doit travailler ensemble pour trouver une solution à ce problème de logement. Ce n'est pas en taguant des agences immobilières et en les montrant du doigt qu'on va avancer."