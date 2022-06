Demande de libération de Cédric Jubillar : la décision sera rendue lundi

Le juge des libertés et de la détention examinait ce jeudi la demande de libération des avocats de Cédric Jubillar, mis en examen pour le meurtre de sa femme Delphine, disparue dans le Tarn en décembre 2020. Le trentenaire est en prison depuis un an. Le juge rendra sa décision lundi 13 juin.

Le juge des libertés et de la détention aurait pu trancher dans la foulée. Il a décidé de se donner du temps et de rendre sa décision dans quatre jours. Lundi 13 juin prochain, Cédric Jubillar placé à l'isolement à Seysses depuis bientôt douze mois, saura si sa demande de libération a été entendue. Pendant plusieurs heures ce jeudi 9 juin, ses trois avocats se sont efforcés de convaincre le magistrat qu'ils ont saisi, après cinq tentatives infructueuses auprès de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse.

à lire aussi Cédric Jubillar de retour devant le juge des libertés, un an après sa mise en examen pour meurtre

Comme tous ceux qui se trouvent en détention provisoire depuis une année, Cédric Jubillar a le droit de demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la pertinence de son enfermement. Si le juge maintient sa détention, celle-ci sera révisée dans six mois.

Cédric Jubillar, qui aura 35 ans en septembre, est le principal suspect dans l'affaire de la disparition de son épouse Delphine peu avant Noël 2020. Bien qu'il nie toute implication et qu'aucune preuve tangible ne l'accable, il a été mis en examen et placé en détention provisoire le 18 juin 2021. Le couple, en pleine séparation au moment de la disparition, a deux enfants de sept ans et demi et trois ans, élevés depuis par la sœur aînée de Delphine.