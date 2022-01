Demande de remise en liberté de Cédric Jubillar : ses avocats confiants

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse étudie pour la troisième fois en quatre mois la demande de remise en liberté de Cédric Jubillar mardi 11 janvier. Les avocats de l'artisan de Cagnac-les-Mines sont de plus en plus confiants.

C'est ce mardi matin que les avocats de Cédric Jubillar font une troisième demande de remise en liberté et ils espèrent bien cette fois-ci l'obtenir. L'artisan de Cagnac-les-Mines est en détention depuis six mois, depuis le 18 juin exactement, il est soupçonné du meurtre de son épouse Delphine. La mère de famille est toujours introuvable. Mais les trois avocats sont de plus en plus confiants.

Couette, podomètre, auditions

Des avocats confiants, d'abord parce que l'instruction se déroule depuis plus de six mois. Ensuite parce que des analyses sont entrées dans le dossier : la couette et le podomètre ne sont plus des éléments à charge. Et surtout parce que depuis la précédente demande de remise en liberté, Cédric Jubillar a été entendu par les juges sur le fond du dossier, c'était le 3 décembre et rien de décisif n'en est sorti.

"L'instruction peut se poursuivre avec Cédric en liberté"

Les avocats de Cédric Jubillar sont à chaque nouvelle demande de remise en liberté de plus en plus confiants. Ils rappellent que l'instruction peut se dérouler avec Cédric Jubillar en liberté, il l'a bien été du 16 décembre au 18 juin explique maître Alexandre Martin sans qu'aucune pression, fuite ou disparition de preuve ne lui ait été reprochées.

Maître Alexandre Martin estime enfin que le trouble à l'ordre public n'est pas un argument suffisant pour maintenir son client en détention : "_Cette affaire est l'affaire qui trouble le plus l'ordre public depuis plus d'une année, mais les charges sont légères, il faut appliquer la présomption d'innocence et on ne peut pas laisser un homme en prison sous prétexte que l'affaire est médiatiqu_e".