Démantèlement d'un gros trafic d'héroïne et de cocaïne sur l'agglo de Valence

Douze personnes sont mises en cause dans ce trafic démantelé par les gendarmes de la compagnie de Crest. Un trafic présenté comme particulièrement bien organisé. Le réseau aurait écoulé jusqu'à dix kilos d'héroïne et de cocaïne par mois.

Six kilos d'héroïne ont été saisis ainsi que beaucoup d'argent liquide et des armes

"Il est rare d'avoir sur notre secteur un trafic avec des quantités aussi conséquentes et de saisir autant de drogue." Le procureur de la République ne cachait pas sa satisfaction ce vendredi après-midi lors de la présentation à la presse des résultats de l'opération des gendarmes. "C'est sans doute la plus belle affaire de drogue menée par une brigade de recherches" ajoutait le commandant Bothet, à la tête de la compagnie de Crest.

Et il aura fallu de la patience aux enquêteurs de la BR pour aboutir. L'affaire commence à Malissard dans la plaine de Valence en janvier 2019. Les gendarmes remontent l'organisation jusqu'au quartier Fontbarlettes à Valence. La surveillance est difficile, des guetteurs les repèrent. Mais les enquêteurs réussissent à établir le fonctionnement du réseau. Un fonctionnement bien rôdé.

Le procureur de la République entourés des Commandants Chopard et Bothet © Radio France - Florence Beaudet

Une centrale d'appels pour prendre les commandes de drogue

A la tête du trafic, un jeune de 23 ans qui vit dans le quartier, il a ses appuis familiaux, des "nourrices" qui cachent l'argent et la drogue, des "charbonneurs" qui vendent la drogue et environ 300 consommateurs-revendeurs jusque dans les départements voisins. Particularité de cette organisation : une centrale d'appels avec un portable dédié aux commandes de drogue et un portable pour les livraisons. Selon les estimations, ce trafic écoulait en moyenne 10 kilos d'héroïne et de cocaïne par mois, soit un chiffre d'affaires mensuel compris entre 80.000 et 100.000 euros.

Six kilos d'héroïne, trois armes et 140.000 euros en liquide

Mardi 9 juin, le coup de filet est organisé. Treize personnes sont interpellées. Une personne est rapidement remise en liberté, les douze autres sont soupçonnés d'avoir une place dans le trafic. Il s'agit essentiellement de jeunes hommes entre 20 et 25 ans. Lors des perquisitions, les gendarmes découvrent 6 kilos d'héroïne, 200 grammes de cocaïne, 140.000 euros en liquide et trois armes chargées, en l'occurrence deux pistolets automatiques et un fusil à pompe. Ce trafic fonctionnait probablement en lien et parfois de manière concurrente avec des réseaux de grand banditisme.

"C'est important pour nous de démanteler ce type de trafic. L'héroïne est la drogue qui fait le plus de ravages ici, a souligné le commandant Chopard officier-adjoint chargé de la police judiciaire au groupement de la Drôme, il y a dix à douze overdoses mortelles chaque année dans la Drôme".