Démantèlement d'un groupe de la mafia géorgienne dans le Grand-Ouest : dix membres présumés écroués

Un groupe mafieux organisé a été démantelé dans le Grand-Ouest annonce ce mardi dans un communiqué le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc. L'enquête a démarré par une tentative d'homicide commise en mars 2019 sur un ressortissant géorgien dans le quartier de Maurepas à Rennes. Les investigations ont permis de mettre au jour l'existence d'un réseau criminel organisé appartenant à une structure pyramidale mafieuse dite des "voleurs dans la loi". Le parquet de Rennes a ainsi saisi l'Office central de lutte contre le crime organisé et la Direction interrégionale de la police judiciaire de Rennes. Une information judiciaire a été ouverte.

Première identification

Un homme de 58 ans, demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), et à la tête de l'organisation, a été identifié par la Direction centrale de la police judiciaire avec l'aide de la police géorgienne. "Il étendait son influence sur quatre groupes d'individus répartis dans l'Ouest de la France, de la Bretagne jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine", peut-on lire dans le communiqué du procureur. Les malfaiteurs se livraient à de nombreux vols aggravés qui procuraient d'importants revenus occultes. Un trafic de cigarettes, entre la France et la Belgique, a été aussi mis au jour.

27 interpellations, 10 personnes sous les verrous

Les 9 et 10 février 2021, 27 membres présumés de la mafia géorgienne ont été interpellés en Ille-et-Vilaine, Morbihan, Vendée, Deux-Sèvres et même en Gironde. Quinze d'entre eux, 13 hommes et 2 femmes, ont été présentés devant le magistrat instructeur les 11, 12 et 13 février. Dix individus, dont le chef de réseau, ont été placés en détention provisoire et cinq sont placés sous contrôle judiciaire.

D'importantes saisies

Lors des perquisitions, de l'alcool, des vêtements, des parfums, des produits de maroquinerie, des matériels d'outillage et 280 cartouches de cigarettes ont été saisis. Un fusil à canon scié et plusieurs cartouches, un gilet pare-balle et et plus de 53.000 euros en numéraire ont aussi été saisis.