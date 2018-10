Un réseau de six jeunes cambrioleurs dont quatre sont encore mineurs a été démantelé par la police les 16 et 17 octobre 2018. Ils sont soupçonnés d'avoir commis 127 vols par effraction chez des particuliers entre juillet 2017 et septembre 2018. Leur butin est estimé à près de 500.000 euros.

Paris, France

C'est un coup de filet marquant que viennent de réussir les policiers parisiens. D'abord au regard du butin amassé par les six jeunes arrêtés cette semaine (les 16 et 17 octobre) au terme d'une longue série de cambriolages dans la capitale et dans l'agglomération parisienne : près de 500.000 euros. Mais ce qui interpelle, surtout, c'est l'âge des suspects : ils étaient tous mineurs au moment des faits, à quelques exceptions près. Deux d'entre eux viennent d'atteindre les 18 ans. Le plus jeune a 14 ans.

Ces cambrioleurs se déplaçaient en transports en commun. Pour pénétrer dans les immeubles, ils utilisaient des passes VIGIK qui étaient ré encodés. Puis ils s'attaquaient aux bas de portes les plus fragiles à coups de pieds, pour dérober des objets faciles à transporter comme des bijoux, des ordinateurs, de l'argent et de la maroquinerie. Après chaque vol, elle écoulait la marchandise. Au total, les enquêteurs estiment que ces jeunes ont réussi à commettre une série de 127 vols par effraction. Très probablement du jamais vu au sein de la police parisienne, selon Vincent Lafon, chef de la sûreté territoriale.

L'équipe, structurée autour d'un chef, était composée de deux membres "très sévèrement connus" de la police parisienne. L'un d'eux avait été interpellé au printemps dernier avec un passe d'immeuble ré encodé. Elle s'attaquait à des immeubles cossus, principalement dans les beaux quartiers... et souvent équipés de caméras de vidéosurveillance. C'est notamment leurs images qui ont permis de les démasquer.