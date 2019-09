Démantèlement d'un réseau qui faisait passer la frontière du Perthus à des clandestins en toute discrétion

La police espagnole et Europol viennent de démanteler un réseau international de passeurs de clandestins entre l'Espagne et la France. Pour éviter les soupçons des forces de l'ordre françaises, les sans-papiers passaient la frontière du Perthus dans des taxis.

Le Perthus, France

La policía nacional (police espagnole) et Europol ont réalisé ce week-end un gros coup de filet qui a permis de démanteler un réseau international spécialisé dans le transport de clandestins entre le sud de l'Espagne, la France et la Belgique. Les sans-papiers, pour la plupart des mineurs, étaient victimes de mauvais traitements. Les trafiquants avaient mis au point un stratagème pour franchir la frontière franco-espagnole en Catalogne en toute discrétion.

Bus puis taxi

Le point de départ du trafic, c'était la ville d'Alméria en Andalousie. C'est là que le réseau faisait partir les clandestins dans des autocars, avec comme première étape, La Junquera, la dernière ville espagnole avant la France. Pour éviter tout problème lors du franchissement de la frontière, les passagers étaient tous débarqués et séparés dans de petits groupes. Pour ne pas éveiller les soupçons des policiers français, c'est en taxi qu'ils passaient la frontière du Perthus. Dés la première station service dans les Pyrénées-Orientales, ils remontaient à bord de leur bus pour continuer la route vers l'est de la France et la Belgique.

La police française a joué un rôle important dans l'enquête

Les passagers étaient quasiment tous des mineurs, marocains, maliens ou encore algériens, qui payaient le trajet au prix fort après avoir été enlevés, violentés et menacés par les trafiquants. Le réseau a été démantelé après une grosse opération de la police espagnole organisée ce week end, avec une quinzaine de perquisitions simultanées en Andalousie , en Catalogne et en France. 29 personnes ont été arrêtées dont 3 du côté français de la frontière. Les enquêteurs espagnols ont également saisi 200 kilos de haschich. C'est la police française qui permet à l'enquête de débuter après le contrôle d'un ressortissant espagnol qui transportait dans son bus 22 clandestins parmi lesquels 6 mineurs.