Haute-Saône et Vosges : démantèlement d'un trafic d'armes

Des revolvers, des fusils et des grenades. Les gendarmes de Haute-Saône ont démantelé un trafic d'armes à cheval sur les départements de la Haute-Saône et des Vosges. Cinq hommes ont été interpellés et placés en garde à vue.