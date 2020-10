Démantèlement d'un trafic d’héroïne entre Montpellier et Rotterdam, 23 kilos saisis

Les policiers de Montpellier viennent de démanteler un important trafic d’héroïne entre l'Hérault et Rotterdam aux Pays Bas. Quatre personnes ont été interpellées et 23 kilos d’héroïne saisis.

La brigade de stup de la police de Montpellier vient de réaliser un gros coup de filet dans le milieu de la drogue. L'enquête a duré plusieurs mois après une dénonciation anonyme en mars 2019. Une première équipe qui revendait de l’héroïne dans le centre de Montpellier était interpellée, plusieurs personnes étaient donc déjà sous les barreaux.

En poursuivant leur travail de terrain, les policiers sont cette fois remonté jusqu'au cerveau du réseau, ils ont ainsi pu repérer les allers retour entre Montpellier et Rotterdam aux Pays-Bas et lundi à 22h30, une femme de 27 ans était interpellée à la descente du train à la gare Saint Roch à Montpellier, elle avait sur elle 20 kilos d’héroïne et plus d'un kilo de cocaïne.

Dans le même temps, trois autres personnes étaient interpellées 27, 31 et 47 ans. Dans la foulée plusieurs perquisitions ont eu lieu, et c'est ainsi que les policiers ont retrouvé 3 kilos supplémentaire d’héroïne et 8 000 euros en liquide, ainsi que trois voitures à la provenance douteuse.

Outre le démantèlement de la filière, la saisie de plus de 20 kilos d’héroïne représente aussi une énorme prise, à titre de comparatif, chaque année en France la totalité de l’héroïne saisi représente 600 à 800 kilos en moyenne. En 2019, 12.5 kilos avaient été saisis sur le bassin de Thau, la drogue venait déjà des Pays-bas (Amsterdam)