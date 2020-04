Après deux ans d'enquête, les gendarmes de Saint-Julien-en-Genevois en Haute-Savoie ont mis fin à un trafic de sachets de CBD (cannabidiol ) entre la Suisse et la France. Cinq cents sachets d’herbe de cannabis ont été saisis. Un homme de 36 ans et une femme de 69 ans ont été interpellés.

Démantèlement d'un trafic de CBD entre la Suisse et la Haute-Savoie

Après deux ans d'enquête, les gendarmes de Saint-Julien-en-Genevois en Haute-Savoie ont mis fin à un trafic de sachets de CBD (Cannabidiol ) entre la Suisse et la France.

En septembre 2018, les brigades de surveillance des Douanes de Saint-Julien-en-Genevois et d’Annecy ont mis la main sur 161 enveloppes contenant du CBD (le cannabidiol est une substance interdite en France). Ce courrier quelque peu spécial a été découvert dans les centres de tri de La Poste à Saint-Julien-en-Genevois et Cran-Gevrier. La saisie représentent 500 sachets d'herbe de cannabis pour un poids total supérieur à 1,3 kg. Sa valeur marchande est estimée à plus de 5 000 euros.

L'enquête confiée aux gendarmes de Saint-Julien-en-Genevois a permis de remonter à l’expéditeur de ces enveloppes, une entreprise basée à Vernier en Suisse. Le patron de cette société, un homme de 36 ans, employait une femme âgée de 69 ans (originaire d'Italie et basée en France) pour conditionner les envois et les transmettre aux clients. Les lettres étaient postées côté français afin de ne pas payer les surcoûts d'affranchissement.

Les deux personnes impliquées dans ce trafic ont été interpellées. Remis en liberté, elles seront jugées prochainement.