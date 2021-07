Démantèlement d'un trafic de cigarettes de contrebande dans une épicerie de la Paillade

Le commerce " Rien sans rien" dans le centre commercial Saint Paul de la Paillade n'était une épicerie que de nom. On y vendait surtout des cigarettes de contrebande, à quelques mètres d'un vrai bureau de tabac, et la balance du magasin ne servait pas à peser les légumes mais les grammes de résine de cannabis.

Après un long travail de surveillance des va et vient dans ce commerce et dans un autre ouvert récemment "le centurion" à Castelnau le lez, pour déterminer l'importance du trafic, les policiers de la brigade des stupéfiants avec l'assistance de leurs collègues de la Bac et de la brigade canine sont intervenus le 26 juillet sur ces deux lieux.

des cartouches de cigarettes, de la drogue, des armes et de l'argent

Les policiers ont saisi 40 cartouches de cigarettes de contrebande dans l'épicerie " rien sans rien". Ils ont pu établir au cours de leur surveillance qu'elle fonctionnait comme un bureau de tabac à raison d'une vingtaine de clients par heure. Ils ont également trouvé 30 grammes de résine de cannabis et du matériel de conditionnement, ce sont des jeunes du quartier qui en avaient fait leur point de deal, ils pouvaient écouler jusqu' à 300 grammes par jour.

Trois frères suspectés d'être à la tête du trafic

Ce même jour, les policiers ont interpellé quatre personnes, âgés de 19 à 24 ans dont deux frères. Le troisième frère établit au Luxembourg ou a-t- il dit il poursuit sa carrière de footballeur, s'est présenté au commissariat de Montpellier 48heures plus tard. Lors de perquisitions à leur domicile , les policiers ont également découvert un fusil d'assaut automatique , un pistolet et des munitions ainsi que plus de 1500 euros en liquide.

Plus de 12000 euros sur leurs comptes bancaires , un véhicule d'une valeur de 11000 euros ont été saisies et les deux épiceries, " rien sans rien " et " le centurion " à Castelnau le lez sont fermées.

Les trois frères et un autre homme ont été déférés en vue d'une comparution immédiate devant le tribunal judiciaire ce vendredi 30 juillet.