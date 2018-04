Limoges, France

C'est l'équipe enseignante du lycée qui a alerté les policiers de Limoges, à la fin du mois de mars. L'éducation nationale soupçonnait un trafic de drogue près de l'établissement Suzanne Valadon. Les forces de l'ordre ont rapidement confirmé les faits, en découvrant sur place une balance servant à la pesée de drogue et un couteau souillé de résine de cannabis. Ce trafic illégal était essentiellement mené dans un commerce de restauration rapide près du lycée. Un jeune de 16 ans fournissait des élèves en cannabis, au vu et au su de tout le monde.

Poursuivis par la justice

Cinq personnes, dont une majorité de mineurs, ont été interpellés les 5 et 6 avril derniers. Le dealer présumé a reconnu vendre régulièrement du cannabis, à une quinzaine de clients depuis la rentrée de septembre. À la fin de sa garde-à-vue, ce mineur s'est vu notifier une COPJ (convocation par officier de police judiciaire), en vue d'une mise en examen. Deux autres jeunes, complices du trafic, ont été laissés libres. Enfin, deux clients réguliers, des mineurs de 16 et 17 ans, ont été sanctionnés. Le premier a reçu une convocation pour réparation pénale et le deuxième la notification d'une ordonnance pénale.