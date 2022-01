Après l'opération anti-drogue de la police toulousaine samedi dernier, la justice a déféré six des huit personnes interpellées, des jeunes gens d'une vingtaine d'années. Ils utilisaient allègrement les réseaux sociaux vendre leur marchandise et organiser leur livraison.

Démantèlement d'un trafic de drogues à Toulouse : six jeunes gens mis en en examen et écroués

Un trafic de cannabis à la sauce Snapshat, Whatsapp et Telegram. Samedi 22 janvier, la police toulousaine a interpellé huit personnes à Toulouse dans le cadre d'une enquête démarrée début décembre dernier. Six d'entre eux ont été mis en examen le mercredi 26 janvier pour trafic de stupéfiants, blanchiment de trafic et recel de blanchiment.

Un clic, livraison à domicile

Les trafiquants se présentaient sur ces plateformes de messagerie instantanée avec des pseudonymes. Ils traitaient directement avec leurs clients, concluant les transactions et organisant les détails de la livraison via ces mêmes canaux. Selon un mode opératoire qui s'est développé pendant le confinement, une équipe de livreurs à domicile partait ainsi en opération aussitôt la vente réalisée, avec deux secteurs géographiques administrés par deux comptes Whatsapp distincts.

La drogue était stockée chez un complice, dans un appartement du nord de l'agglomération toulousaine. Les perquisitions ont aussi permis de saisir 25 kilos d'herbe de cannabis, 285 grammes de cocaïne, de l'argent en liquide et un fusil.

Les interpellés ont entre 19 et 31 ans. Certains étaient déjà connus de la justice pour des infractions liés aux stupéfiants. Six d'entre eux ont été mis en examen et placés en détention provisoire mercredi soir. Une information judiciaire a été ouverte et l'enquête se poursuit pour trouver d'autres éventuels complices, trafiquants et bénéficiaires.