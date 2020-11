Démantèlement d'un trafic de pièces automobiles en Vaucluse

Une vaste opération de gendarmerie ce mercredi 18 novembre a mis fin à un trafic de pièces automobiles. Cinq personnes ont été arrêtées à Avignon. Les enquêteurs ont saisi des véhicules volés dont une Jaguar et du matériel pour désosser les véhicules.

Les gendarmes démantèlent un trafic de pièces automobiles en Vaucluse. Cinq personnes ont été interpellées ce mercredi 18 novembre à Avignon. Elles sont soupçonnées d'avoir piller des véhicules de marque Peugeot et Citroën en récupérant pare-chocs, capots, et rétroviseurs. Il y a des dizaines de victimes. Les pièces étaient revendues en ligne ou à des garages. Une Jaguar a même été volée.

Les gendarmes ont monté une opération ce mercredi qui a mobilisé 35 agents et qui a permis d'arrêter cinq personnes. Les enquêteurs ont saisi : la Jaguar qui va être restituée à son propriétaire, trois véhicules et un jet ski ainsi que de nombreux accessoires volés et du matériel servant à désosser les véhicules. Ils ont aussi retrouvé de l'argent liquide à hauteur de 1.385€.

Quatre des mis en cause ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire, le dernier a été incarcéré le temps de la poursuite des investigations.