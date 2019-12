Démantèlement d'un trafic de stupéfiants dans le Biterrois

Hérault, France

Les gendarmes de l'Hérault ont mis fin à un trafic de drogue dans le Biterrois. Après plusieurs mois d’enquête dans la soirée du 17 décembre 2019, les gendarmes de Valras-Plage et de la brigade des recherches de la compagnie de Béziers ont interpellé six personnes, cinq hommes et une femme, sur les communes de Béziers, Valras-Plage et Coursan et les ont placées en garde à vue.

De la drogue, de l'argent et de l'or

Les gendarmes ont saisi plusieurs sortes de stupéfiants : 1,6 kilo de cocaïne, près d'un kilo d’amphétamines, 150 g de cannabis et 222 plants de cannabis. Lors des perquisitions, ils ont également trouvé 44 grammes d'or. Ils ont saisi un fourgon évalué à 19.000 euros et plus de 120.000 euros, 62.000 en espèces auxquels s'ajoutent 63.000 euros saisis sur les comptes bancaires du principal mis en cause.

Cette opération a mobilisé 43 personnels de la gendarmerie : 15 militaires de la brigade territoriale autonome de Valras-Plage, 11 personnels de la brigade de recherches de Béziers, 12 du PSIG de Béziers, trois maîtres de chiens et deux officiers de la compagnie de Béziers.

Les six personnes seront jugées en comparution immédiate ce lundi 23 décembre. D’ici là, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de trois d'entre eux et le placement sous contrôle judiciaire des trois autres.

Ils encourent les peines maximales de 10 ans d'emprisonnement et 7.500.000 euros d'amende.