Laval, France

Les policiers ont eu du flair, car au départ il y a seulement un consommateur avec moins d'un gramme de drogue sur lui, 0.33 grammes exactement. Mais l'officier des stups décide de s'intéresser à l'individu et il fait bien. Car en garde à vue il lâche le nom de son fournisseur. Il est interpellé et lui aussi donne un nom celui de son revendeur. Un homme de 41 ans qui habite lui aussi le quartier Saint-Nicolas à Laval et chez qui les policiers vont trouver 15 barrettes de résine de cannabis, 8 pains de résine de 4,3 kilos, 30 grammes d'herbe, 3 plants de cannabis et 100 euros en petite coupure. Le consommateur âgé de 20 ans et le fournisseur de 19 ans sont convoqués devant la justice en novembre.

Un trafiquant de drogue qui fait également dans le recel d'objets volés

L'appartement de la tête du trafic est une caverne d’Ali baba car les enquêteurs vont tomber sur des téléphones portables, des écrans d'ordinateurs volés à l'entreprise Gruau, de l'outillage, des vélos et un sac médical avec à l'intérieur des médicaments, des seringues ou encore des compresses. Maintenant le commissariat tente de retrouver les propriétaires de ces objets. Voici les photos, si vous les reconnaissez il faut contacter le commissariat de Laval au 02.43.67.81.81

Vélo retrouvé chez le trafiquant-DR - Police Nationale

Second vélo qui attend son propriétaire-DR - Police Nationale