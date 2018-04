Un vaste trafic de cannabis entre l'Hérault et l'Espagne vient d'être démantelé. 23 personnes ont été arrêtées notamment à Montpellier, Agde et Béziers et de très importantes saisies réalisées notamment 600 000 euros en liquide et sur des comptes bancaires.

Hérault, France

Le 9 avril 2018, agissant sur commission rogatoire d’un juge d’instruction de la J.I.R.S. de Marseille, les enquêteurs de la section de recherches de Montpellier (34) et de la brigade de recherches de Béziers, avec l'appui de 250 gendarmes des groupements de gendarmerie départementale de l'Hérault,de l’Aude, du Gard, des Bouches du Rhône - du G.I.R. de Montpellier - ainsi que du G.I.G.N., ont interpellé 23 personnes impliquées dans un vaste trafic international d’herbe et de résine de cannabis, entre l’Espagne et l’Hérault.

Cette opération, qui fait suite à une enquête initiée en octobre 2016 par la brigade de recherches de Béziers, s’est déroulée à Montpellier, Agde, Béziers, Narbonne et Marseille.

Dans le même temps, grâce à une efficace coopération policière et judiciaire avec l’Espagne, 5 trafiquants français ont été arrêtés dans la région de Gérone, par la garde civile.

Plus de 600 000 euros saisis

Les perquisitions réalisées ont permis de procéder à d’importantes saisies : - plus de 500 000 euros en numéraire, près de 100 000 euros sur des comptes bancaires, 15 véhicules, des bijoux et divers produits de luxe, notamment. - des armes d’épaules et de poing, ainsi que les munitions correspondantes. - une importante quantité d’herbe de cannabis, découverte en Espagne.

Finalement, au terme de cette opération d’envergure, ce réseau particulièrement actif (plusieurs tonnes de cannabis ont été importées entre septembre 2017 et mars 2018) a été totalement démantelé. 18 trafiquants ont été incarcérés. 5 complices ont également été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire.