Un vaste réseau parallèle de commerce d'or vient d'être démantelé. Une vingtaine de suspects ont été interpellés, dont certains dans le Jura et en Côte d'Or.

Démantèlement d'un réseau de commerce d'or : des interpellations en Côte d'Or, dans le Jura et la Marne

Ils récupéraient de l’or issus de bijoux volés pour les transformer en petits lingots et les revendre en Allemagne. Une vingtaine de suspects ont été interpellés dans ce coup de filet, contre un vaste réseau parallèle de commerce d'or. Ces arrestations ont été menées en Côte-d’Or, dans le Jura, la Marne et les Bouches-du-Rhône, pendant les mois de mai et juin.

Un système pyramidal

Ce vaste marché illicite d’or s'organisait de manière pyramidale : des voleurs de bijoux en or transmettaient leur butin à des collecteurs d'or, qui fondaient les bijoux pour constituer des lingotins. Des ramasseurs étaient ensuite chargés de vendre ces lingotins à une société de rachat d'or située en Allemagne, selon le Parquet de la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Nancy, qui pilote l'enquête.

Plusieurs dizaines de millions d'euros

Des perquisitions ont permis de saisir 29 kg d’or (soit l'équivalent d'1,5 million d’euros), 101 kilos de poudre d’argent, 12 véhicules, une trentaine de montres de luxe et 121.169 euros en espèces. Ces perquisitions ont été menées en Côte-d'Or, dans la Marne et les Bouches du Rhône. Au total, ce commerce illicite d’or est estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros.

A l'issue de ces coups de filet, 14 personnes ont été mises en examen pour recel en bande organisé de vols, blanchiment aggravé et participation à une association de malfaiteurs. Parmi elles, onze personnes ont été placées en détention provisoire et trois sous contrôle judiciaire. Un ressortissant français, ramasseur d’or résidant en Belgique, a également été remis aux autorités françaises le 15 juin.

Les investigations se poursuivent, notamment sur l’exploitation des pièces comptables saisies lors de perquisitions réalisées en Allemagne et en Belgique.