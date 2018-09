Paris, Île-de-France, France

Il a fallu plusieurs semaines de surveillance et d'enquête pour que la police réussisse à démanteler une importante filière d'aide au séjour dans la communauté chinoise et gabonaise. Cette filière alimentait les vendeurs à la sauvette qui proposent des souvenirs sur les sites touristiques à Paris.

Neuf personnes ont été interpellées lundi et mardi dernier et placées en garde à vue. Deux sont des vendeurs à la sauvette et deux autres des semi-grossistes. Ils sont gabonais et en situation irrégulière. Il y a aussi dans le groupe cinq grossistes de nationalité chinoise. Ce sont eux qui géraient trois magasins dans le troisième arrondissement de Paris et à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Vingt tonnes de tour Eiffel saisies

Le réseau était très structuré. Livrée par les grossistes, la marchandise était entreposée par les semi-grossistes dans des box situés à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) et Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) avant d'être donnée aux vendeurs à la sauvette sur les différents sites touristiques parisiens.

Dans les cinq entrepôts des grossistes, la police a découvert et saisi plus de mille cartons. A l'intérieur, il y avait au moins 20 tonnes de petites tours Eiffel. Ils ont aussi saisi trois Mercedes et 5.000 euros en liquide.