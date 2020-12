Démantèlement de trafic de drogue à Lille-Sud : les enquêteurs découvrent une salle de jeu clandestine

Six personnes viennent d'être mises en examen pour un important trafic de drogue démantelé à Lille-Sud. Les interpellations ont eu lieu le 1er décembre, au terme d'une enquête de plus d'un an et demi. Les policiers ont également découvert une salle de jeu clandestine dans un local désaffecté.

La dernière saisie de cette enquête débutée en mai 2019 remonte au 1er décembre à Lille-Sud : héroïne, cocaïne et argent liquide.

C'est un important trafic de drogue que viennent de faire tomber les enquêteurs de la police judiciaire de Lille. Mardi 1er décembre, onze personnes ont été interpellées à Lille Sud, six sont désormais mises en examen. Trois kilos d'héroïne, plus d'un kilo de cocaïne et 66 500 euros en liquide ont été saisis.

Un an et demi d'enquête

Ce démantèlement a été réalisé au terme d'une enquête qui a débuté il y a plus d'un an et demi, en mai 2019. Lors d'un contrôle de la brigade anti criminalité (BAC) dans un immeuble de Lille-Sud, un homme prend la fuite, abandonnant une sacoche contenant 57 000 euros en liquide.

Un beau trafic de cité

La police judiciaire est saisie, l'enquête commence : surveillance, filature et expertise de la police technique et scientifique. Un réseau de trafic de stupéfiants est identifié. En février 2020 a lieu une première vague de six interpellations : deux kilos d'héroïne, de la cocaïne sont saisis, ainsi que 47 000 euros.

Mardi 1er décembre, une nouvelle intervention à Lille-Sud avait donc pour objet de faire tomber le reste du réseau : onze personnes sont interpellées, six sont aujourd'hui mises en examen, toutes connues de la police. Parmi elles, un homme de 25 ans est placé en détention. C'est un "beau trafic de cité" qui a été démantelé, commente un connaisseur de ce type d'affaires.

Coup de poker

En explorant les lieux susceptibles d'avoir abrité le trafic, ou du moins que les trafiquants ont fréquenté, les enquêteurs ont découvert un local commercial désaffecté dans le quartier, transformé en salle de jeu clandestine. Au moment de leur descente, les policiers sont tombés en pleines parties de poker.