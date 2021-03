Démantèlement en Catalogne d'un centre appel qui fournissait des prostituées à des clients français

Une opération conjointe des polices espagnole et française a permis le démantèlement d'un vaste réseau de prostitution forcée. C'est un centre d'appel basé prés de Barcelone qui permettait la prise de rendez-vous pour des clients français résidant notamment dans la région de Montpellier.

Un réseau de prostitution fonctionnant entre la France et la Catalogne vient d'être démantelé grâce à une opération conjointe des polices nationales française et espagnole. L'enquête avait démarré au mois de juin 2020 après le témoignage de deux Colombiennes. Les deux jeunes femmes s'étaient présentées au commissariat de police de Montpellier, expliquant avoir fui un appartement où elles étaient retenues de force et contraintes à la prostitution.

Les rendez vous organisés depuis la Catalogne

Après plusieurs mois de travail, les policiers français sont parvenus à remonter la filière pour se rendre compte que le réseau de prostitution agissait depuis la Catalogne, avec des clients français résidant notamment dans la région de Montpellier. Un centre d'appel était installé dans une maison de l'Hospitalet de Llobregat dans la banlieue de Barcelone. C'est là que les appels des clients en provenance de la France atterrissaient.

Le réseau composé de plusieurs membres d'une même famille faisait appel à des prostituées sud-américaines. Des jeunes femmes que les trafiquants faisaient venir en Espagne, avec des promesses de travail dans la garde d'enfants ou le nettoyage. Mais une fois arrivées en Europe, les papiers étaient confisqués et les victimes étaient contraintes à la prostitution, notamment en France à Montpellier. La police française a recensé pour le moment 33 femmes qui étaient victimes de cette exploitation sexuelle.

Gros dispositif policier pour perquisitionner le centre d'appel

Dans la vidéo diffusée par la police espagnole, on voit les forces de l'ordre intervenir dans la maison qui servait de centre d'appel dans la banlieue de Barcelone. Plusieurs personnes sont arrêtées et les enquêteurs saisissent d'importantes sommes d'argent en liquide et des téléphones portables. De manière simultanée, d'autres opérations sont menées en France, mais aussi en Italie et en Roumanie. Au total, treize suspects sont arrêtés, notamment les personnes qui, au sein du réseau, étaient chargées de l'accueil des prostituées arrivant d'Amérique du sud et de leur transfert vers la France de manière clandestine.

Pour la prise de rendez vous, les clients appelaient depuis l'hexagone sur des numéros français qui étaient directement transférés en Catalogne. Outre la banlieue de Barcelone, une partie du réseau opérait également dans la station balnéaire de Rosas sur la Costa Brava.