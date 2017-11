Démantèlement en Gironde d'un trafic international de cocaïne : premières incarcérations

11 des 23 personnes interpellées dimanche dernier à Bordeaux et Lacanau ont été mises en examen et écrouées. 12 autres sont en cours de présentation au juge d'instruction ce jeudi soir. 1,2 tonne de cocaïne, en provenance de Colombie, avaient été saisies.

Les premières mis en examen et les premières mises sous les écrous tombent après le démantèlement d'un réseau international de trafiquants de drogue en Gironde.

Après leur garde à vue dans les locaux de la Police Judiciaire, à Bordeaux, les 23 personnes arrêtés dimanche entre Bordeaux et Lacanau ont commencé à être présentées au juge d'instruction de la JIRS en charge du dossier.

Dès ce mercredi, 11 d'entre elles ont été mises en examen pour participation à une association de malfaiteurs, participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de délits, importation non autorisée de cocaïne en bande organisée, importation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée, transport et détention non autorisé de cocaïne. Elles ont toutes étés placées en détention dans différentes prisons de la région.

Les 12 autres personnes placées en garde à vue sont ce jeudi soir en cours de présentation devant le magistrat instructeur. Des mandats de dépôt ont également été requis par le parquet.

1,2 tonne de cocaïne ont été saisis lors de cette opération menée par l'OCTRIS ( l'Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants). Une villa de Lacanau servait de lieu de stockage. Parmi les personnes interpellées figurent les commanditaires de cet énorme réseau, et leurs principaux fournisseurs.