Démarchage à domicile dans le Doubs: attention aux vendeurs de vêtements peu scrupuleux

Une habitante de Luxiol près de Baume les Dames a été victime ce lundi d'un colporteur peu scrupuleux. L'homme sonne chez cette dame de 72 ans sur le coup de midi pour lui vendre des vêtements polaires. Il la convainc de lui acheter deux lots de cinq vestes polaires à 100 euros le lot. Au moment de payer, la victime n'a pas suffisamment d'argent liquide, le colporteur la persuade de signer deux chèques qu'il se débrouille pour remplir lui même, sans que la septuagénaire ne puisse en contrôler le montant.

Une fois l'homme parti sans demander son reste, la victime comprend qu'elle s'est probablement fait abuser. Elle craint que son visiteur n'ait inscrit une somme plus importante que prévu sur les deux chèques qu'il a réussi à lui soutirer. Elle prévient la gendarmerie de Baume les Dames, qui envoie une patrouille sur place mais sans pouvoir repérer le suspect. La victime a aussi alerté sa banque, et surtout elle veut mettre en garde le public contre ces agissements. La gendarmerie confirme: il faut faire preuve de la plus grande vigilance lorsqu'on a affaire à de tels démarcheurs.