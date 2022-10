Démarchage téléphonique : horaires limités à partir de mars 2023

Par un arrêté publié ce vendredi matin au Journal Officiel, le gouvernement fixe les modalités d'encadrement du démarchage téléphonique, un peu plus de deux ans après la promulgation d'une loi sur le sujet en juillet 2020. A partir du 1e mars 2023 le démarchage téléphonique à caractère commercial ne sera plus possible tôt le matin, tard le soir et pendant les week-ends. Il ne sera possible qu'en semaine, hors jours fériés, entre 10h et 13h et entre 14h et 20h. Par ailleurs une même société ne pourra pas tenter de joindre un consommateur plus de 4 fois par mois et devra attendre 60 jours avant un nouveau coup de fil si elle essuie un refus explicite.

