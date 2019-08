Démarchages illégaux : la gendarmerie de l'Indre lance un appel à la vigilance

Châteauroux, France

La gendarmerie de l'Indre lance un appel à la vigilance : depuis le mois de juin, plusieurs cas de démarchages illégaux ont été signalés dans le département. Les personnes agées, parfois plus vulnérables, sont les premières victimes. Les auteurs de ces escroqueries se présentent comme des auto-entrepreneurs et proposent différents services : nettoyage de terrasse, démoussage de toiture, ravalement de façade ou encore travaux de peinture. Pour compléter le tableau, ces démarcheurs peuvent vous proposer également des matelas, et bien sûr à des prix prohibitifs.

La pression sur les victimes est très forte, les travaux, surfacturés, sans devis ni formulaire de rétractation, débutent très rapidement. Les escrocs n'hésitent pas non plus à facturer des opérations qui n'ont pas été réalisées. L'examen des factures laisse apparaître des sociétès différentes et qui n'ont aucune présence aux adresses indiquées.

La gendarmerie de l'Indre précise que l’un des auteurs, un homme de 35 à 40 ans, de type caucasien et de forte corpulence, pourrait circuler à bord d’un véhicule équipé d’une porte latérale coulissante. Les gendarmes lancent un appel à la vigilance, notamment à l'adresse nos aînés. Si vous avez des renseignements, vous pouvez contacter la gendarmerie en composant le 17.