Demi-finale du Mondial France-Maroc : pétards et fumigènes interdits dans la rue en Savoie et Haute-Savoie

Un arrêté préfectoral a été pris en Savoie ce lundi pour interdire les tirs de feux d'artifice, la détention et l'usage de pétards ou l'utilisation de fumigènes sur la voie publique en marge de la demi-finale du Mondial France-Maroc . En Savoie, l'arrêté s'applique à compter de 8h ce mercredi 14 décembre, et jusqu'au lendemain matin, jeudi 15 décembre, 8h. Selon nos informations, un arrêté similaire doit être pris en Haute-Savoie avec application pour "mercredi, samedi et dimanche" (la petite finale du mondial ayant lieu samedi et la finale dimanche ndlr).

ⓘ Publicité

Patrouilles renforcées sur le terrain

Attendez-vous également à davantage de policiers et gendarmes ce mercredi soir sur les routes. "Un dispositif de surveillance et de contrôle" va être mis en place sur les axes principaux, aussi bien en zone police que gendarmerie. Ce sera le cas par exemple en Haute-Savoie dans l'Albanais (Rumilly), dans la Vallée de l'Arve, ou encore à Annemasse et son agglomération.

Objectif de ces patrouilles renforcées : "accompagner les rassemblements festifs, limiter les risques d'accident de la route, les comportements dangereux au volant et déceler les éventuels troubles à l'ordre public".