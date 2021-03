Déminage ce lundi dans la rade de Brest

Dans la rade de Brest, une bombe de la seconde guerre mondiale va être déminée ce lundi. C'est une bombe de 600 kilos.

La navigation est interdite dans un rayon de quelques centaines de mètres pour les gros navires et trois kilomètres pour les kayaks et autres petites embarcations entre midi et 16 heures, dans l'avant goulet de Brest.