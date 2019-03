Désamorçage d'une bombe de la 2e guerre mondiale sur le secteur de Camaret vendredi 29 mars

La préfecture du Finistère organise comme d'habitude un périmètre de sécurité et une procédure d'évacuation pour neutraliser une bombe d'aviation retrouvée en presqu’île de Crozon. Les opérations doivent avoir lieu ce vendredi.

Le plan du site et des restrictions à appliquer le jour du déminage

Camaret-sur-Mer, France

La Préfecture du Finistère va de nouveau superviser une opération de déminage pour laquelle France Bleu Breizh Izel vous avertira du déroulé des opérations. Voici les termes du communiqué.

Une bombe d'aviation

Une bombe d’aviation de la seconde guerre mondiale a été découverte sur la grève située au pied du mémorial de Pen Hir à Camaret-sur-Mer. Les démineurs de la Marine Nationale procéderont à une opération de désamorçage le vendredi 29 mars 2019.

Le 29 mars 2019, à partir de 7h30, tout accès au périmètre de sécurité (en rose sur la carte) sera interdit tant aux personnes qu’aux véhicules. Tous ceux qui se situent à l’intérieur de ce périmètre devront l’avoir évacué avant 8h le 29 mars 2019. Les animaux domestiques sont également concernés par cette interdiction.

Accueil pour les riverains concernés

Un accueil sera organisé par la mairie, Salle Saint Ives, rue du Loc’h pour la journée,

Les personnes concernées par l’évacuation sont invitées à :

• se signaler auprès de la mairie de Camaret-sur-Mer (02 98 27 94 22) si elles souhaitent bénéficier d’un moyen de transport pour se rendre dans le lieu d’accueil,

• se munir de tout ce qui est indispensable pour la journée (médicaments, papiers, etc),

• couper le gaz et l’eau,

• fermer les volets, si possible, de leurs domiciles et bâtiments.

Interdictions à respecter impérativement

Personne ne sera autorisé à stationner, à circuler ou à pénétrer sur le site pendant toute l'opération. Les gendarmes assureront le bouclage et la surveillance de la zone concernée.

La fin de l’opération, autour de 16h, vraisemblablement, sera annoncée par France Bleu Breizh Izel (93.0 FM) ainsi que par la gendarmerie et les services municipaux à la salle Saint Ives et sur les comptes Twitter et Facebook du préfet du Finistère.