Démission de Julien Bayou : aucune "violences physiques ou sexuelles" n'ont été évoquées, selon son avocate

L'avocate de Julien Bayou, qui a démissionné lundi de son poste de secrétaire national d'EELV, regrette un "choix auquel il est malheureusement acculé". Elle indique qu'à "aucun moment n'ont été évoquées des violences sexuelles et physiques".

Après la démission de Julien Bayou, secrétaire national d'Europe - Ecologie Les Verts ce lundi, son avocate a donné une conférence de presse. "C'est un choix auquel il est malheureusement acculé", a déclaré Marie Dosé au sujet de son client, accusé d'avoir commis des violences psychologiques sur son ex-compagne.

"À aucun moment n'ont été évoqué des violences sexuelles et physiques", réfute l'avocate. Elle estime que Julien Bayou est "présumé coupable d'accusation rendues publiques dont il ne sait rien et dont il ne peut pas se défendre". L'avocate aujoute qu'il s'agit du "moyen idéal de disqualifier un homme dans le mépris le plus profond de l'état de droit".

Selon elle, la cellule d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes d'EELV, saisie au mois de juillet dans cette afffaire, est "disqualifiée à ce stade". L'avocate estime que ce serait "le déshonneur d'EELV de s'affranchir des principes qui fondent notre état de droit" et que cette ceulle rendrait une "décision forcément peu éthique".

Julien Bayou s'exprimera "dans les jours qui viennent"

Le secrétaire national des Ecologistes prendra la parole "dans les jours qui viennent", a conclu son avocate. Aucune plainte n'a été déposée ni aucune enquête judiciaire ouverte. L'affaire a été révélée en juillet, quand la cellule interne d'EELV sur les violences et harcèlements sexuels a été saisie.

Mais elle a pris un nouveau tournant la semaine dernière, lorsque la députée Sandrine Rousseau l'a accusé de "comportements de nature à briser la santé morale des femmes", et a raconté, sur un plateau TV, avoir "reçu longuement" chez elle une ex-compagne "très déprimée" de Julien Bayou. L'écoféministe a assuré qu'"elles sont manifestement plusieurs" à être concernées par ces comportements.