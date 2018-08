Le ministre de la transition écologique, Nicolas Hulot, a annoncé ce mardi sur France Inter qu'il quittait le gouvernement. L'Elysée a "pris acte" de cette décision et a assuré que la détermination du gouvernement restait totale en matière d'environnement, tout en saluant le bilan de Nicolas Hulot.

Nicolas Hulot a annoncé son départ du gouvernement sur France Inter, ce mardi 28 août. L'Elysée a "pris acte" de cette démission surprise du ministre et a assuré que la détermination du gouvernement restait totale en matière d'environnement. "Nicolas Hulot a énormément apporté par sa présence et son action au sein du gouvernement, on considère avec fierté le bilan de ce qui a été accompli au cours des quinze derniers mois", a indiqué l'entourage d'Emmanuel Macron.

"La tâche de ministres, notamment issus de la société civile, est à la fois exaltante mais c'est aussi une tâche qui est très frustrante", a expliqué l'Elysée à l'AFP. "Parfois, le temps politique, le temps administratif, n'est pas forcément celui qu'on souhaiterait avoir quand on est dans le bouillonnement de l'engagement", a ajouté la présidence de la République.

L'Elysée confirme "un remaniement mais pas dans l'immédiat"

Après la démission du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot du gouvernement mardi matin, "il y aura un remaniement mais pas dans l'immédiat", a indiqué l'Elysée.

Edouard Philippe fera des suggestions "dans les jours qui viennent" à Emmanuel Macron pour la composition du gouvernement, a annoncé le Premier ministre.

Le chef de l'Etat, qui entame ce mardi une tournée en Europe du Nord, "n'a pas eu d'échange" avec Nicolas Hulot depuis la réunion de lundi soir consacrée à la réforme de la chasse, a précisé l'Elysée. La date de l'entrée en fonction de son successeur n'est pas encore fixée, a ajouté la présidence.