Démission du maire de Saint-Brevin : "inquiétude pour la démocratie" chez les élus du Doubs

L’émotion est vive au sein des maires du Nord Franche-Comté après l’annonce de la démission du maire de Saint-Brevin (Loire-Atlantique) rendue officielle ce mercredi 10 mai. Visé par l’incendie criminel de sa maison en mars dernier, Yannick Morez a décidé de quitter son poste, en invoquant un manque de soutien de l’Etat.

ⓘ Publicité

"On se dit que des gens sont prêts à aller jusqu’au bout”

L’annonce choc a notamment fait réagir Mathieu Kalyntchuk le maire de Montenois : “j’en parlais avec mes collègues à l’agglomération de Montbéliard… le nombre d’élus déjà victimes de menaces de mort est incroyable” s’indigne le principal intéressé, qui a lui-même reçu une lettre de menaces de mort en mars à cause d’un projet éolien sur la commune.

À lire aussi Le maire de Montenois, près de Montbéliard, menacé de mort à cause de son projet éolien

À ce stade, l'inquiétude est maximale : “quand vous voyez ce qu’il s’est passé, on se dit que des gens sont prêts à aller jusqu’au bout” poursuit Mathieu Kalyntchuk au micro France Bleu Belfort-Montbéliard.

"Si on commence à laisser une minorité imposer une violence, je crains pour notre démocratie"

Au-delà des menaces, le passage à l’acte préoccupe Matthieu Bloch le maire de Colombier-Fontaine. “Les menaces sont inadmissibles. Si on commence à ne plus respecter les élus et laisser une minorité imposer une violence, je crains pour notre démocratie" complète le maire doubiste… qui aurait “démissionné sur le champ” en faisant référence à l'incendie du domicile du maire de Saint-Brevin.

Les élus du Doubs lancent également un message à l’Etat : “le problème est celui de la réponse pénale. Nous avons des lois, encore faut-il les appliquer” conclut le maire Matthieu Bloch. À cette heure, une enquête est ouverte mais selon le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul, aucune interpellation n’a été faite après l’incendie de la maison du maire de Saint-Brevin.

Le gouvernement a néanmoins décidé de répondre aux menaces visant les maires avec la création d'un "centre d’analyse et de lutte contre les violences faites aux élus". Une annonce est attendue le mercredi 17 mai par la Première ministre Elisabeth Borne.