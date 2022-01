Démissions d'élus : "On est submergés mais pas reconnus", dit le président des maires ruraux de Haute-Saône

"On est submergés mais il y a un manque de reconnaissance", regrette le président des maires ruraux de Haute-Saône, Jean-Paul Carteret, alors que trois maires ont démissionné ces six derniers mois dans le Territoire de Belfort. L'élu constate notamment une augmentation des agressions.

Ces six derniers mois, trois maires ont démissionné dans le Territoire de Belfort. Dernier en date, le 19 janvier dernier, le maire de Felon. Un constat qui n'étonne pas Jean-Paul Carteret, le président des maires ruraux de Haute-Saône. Il regrette que les maires soient "submergés de travail" mais "pas reconnus".

"Les maires sont présents tous les jours auprès de leurs habitants", rappelle-t-il, estimant qu'il faut se poser les bonnes questions face à ce ras-le-bol. "Les maires sont des passionnés", insiste-t-il, précisant que les élus "sont submergés" mais "ont très peu de pouvoir et ne sont pas suffisamment considérés".

Charge de travail intense

"Ca fait deux ans que je serre les dents", témoigne le maire de Felon, Serge Marlot, fatigué de la charge de travail qu'il subit et des tensions au sein du conseil municipal. Pour le président des maires de France, la crise sanitaire n'y est pas pour rien : "on a été élu le 15 mars 2020 et le 17 on était confinés. Il y a une fracture", estime Stéphane Guyod.

Cliquez ici pour écouter l'interview de Jean-Paul Carteret, le président des maires ruraux de Haute-Saône