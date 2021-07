Démolition de la "caserne" de Montreux-Château : l'émotion d'anciens habitants

Pour tous ceux qui passent devant la gare de Montreux-Château, ce ne sera plus jamais pareil. Depuis cette semaine, la démolition de "la caserne", comme l'appellent les quelque 1 200 habitants de cette commune du Territoire de Belfort, a commencé avec le travail de grignotage des pelleteuses. Fin d'une époque aux 13-15 de la rue Helminger où le bâtiment, construit vers 1870, logeait des douaniers du temps où Montreux-Château était à la frontière de l'Alsace devenue alors allemande. Plus d'un siècle plus tard, et après avoir hébergé le personnel SNCF, ses derniers locataires sont partis en fin d'année dernière. Néolia, propriétaire du bâtiment, va y reconstruire des logements sociaux. Mais pour certains de ses anciens résidents, c'est un véritable crève coeur.

"C'était pas du placo"

Jusqu'à ses 25 ans, Marc a vécu dans la "caserne" de Montreux-Château "On était au 3ème et dernier étage, c'était bien. C'était du costaud la construction, pas du placo ! Et le voir démoli comme ça, tant pis !" témoigne-t-il non sans une certaine émotion"C'est du gâchis de détruire un tel bâtiment, c'était un peu le patrimoine de la commune, et puis surtout c'était des beaux logements". Ce que confirme Martine qui a aussi vécu 3 ans dans la caserne de Montreux-Château. C'était dans les années 70 avec son mari et leur petit garçon, et c'était le bon temps "On avait des supers logements, nous on avait un F7, il y avait un jardin pour chaque appartement, on s'y plaisait bien, et puis l'ambiance était super, on était des familles de cheminots (la SNCF était propriétaire de l'immeuble à l'époque)".

La "caserne" de Montreux-Château devrait être entièrement démolie dans les prochains mois © Radio France - Hervé Blanchard

"On savait l'heure qu'il était au passage des trains derrière l'immeuble"

Et avec la ligne de chemin de fer qui longe la "caserne", Martine et Marc étaient devenus de vrais chefs de gare "On ne regardait pas la pendule, on savait l'heure qu'il était à chaque passage d'un train. Le 4-6-8 c'était vers 1h, 1h30 du matin" tente de se souvenir Martine "Et le 4-6-9 qui remontait dans l'autre sens vers 4h." Sans oublier "le Vintimille à 22h" se souviennent en chœur les deux anciens habitants qui, juste avant sa démolition, ont pris quelques photos de l'immeuble qui a marqué leur vie, comme celle de la commune.

Pour les Montreusiens qui ont vécu dans la "caserne", sa démolition ne laisse pas indifférent © Radio France - Hervé Blanchard

Un patrimoine qui s'en va, une réhabilitation trop coûteuse pour Néolia

"On est tous peinés de voir "la caserne" disparaître ainsi" regrette Philippe Crépin. Le maire de Montreux-Château déplore aussi de ne pas avoir été concerté par Néolia, le bailleur et propriétaire du bâtiment, qui a décidé de reconstruire à la place des logements sociaux. "On aurait pu garder le bâtiment et le rénover plutôt que de tout raser. C'est l'un des derniers vestiges de la période 1870. Comme patrimoine, il nous reste l'école primaire, la mairie et la chapelle de l'ancien château de Montreux. Et ça, on n'y touchera pas" conclut le maire. Pour Néolia, propriétaire de la "caserne", la réhabilitation aurait coûté trop cher avec trop de travaux à faire. La destruction et reconstruction ont donc été privilégiées. Les nouveaux logements sociaux devraient sortir de terre d'ici 2023.