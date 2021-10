Dénigrement des vins de Bordeaux : Valérie Murat saura dans un mois si elle peut faire appel

Générations Futures, Alerte Pesticides Haute-Gironde, les amis de la Terre, Corporate Europe Observatory... une trentaine de signataires avaient appelé au rassemblement en soutien à Valérie Murat ce mercredi matin. La porte-parole de l'association "Alerte aux toxiques" veut pouvoir faire appel de sa condamnation à une amende de 125.000€ pour dénigrement.

Le Conseil Interprofessionnel des vins de l'a attaquée, et lui reproche une publication mettant en doute le label Haute Qualité Environnementale à travers l'analyse d'une vingtaine de bouteilles présentant, selon elle, des traces de pesticides. Le CIVB, Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, a parlé de dénigrement et l'a fait condamner en février dernier.

On n'est plus dans la justice, on est dans la vengeance

Dans l'impossibilité de payer les 125.000€ d'amende, les plaignants demandent une radiation de l'appel. L'audience de ce mercredi matin portait sur cette demande. La cour rendra sa décision le 10 novembre prochain. Concrètement, elle saura donc dans un mois si elle a le droit de faire appel. Selon son avocat Maître Eric Morain : "Ce serait causasse si ce n'était pas dramatique. On a l'impression qu'on veut écraser un moustique avec une massue, on n'est plus dans la justice, on est dans la vengeance."