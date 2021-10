Pau : Denis Bouzon condamné à du sursis pour escroquerie, abus de confiance et travail dissimulé

Denis Bouzon, candidat RN à la mairie de Pau en 2020, était jugé au tribunal de Pau hier (lundi) pour faux, usage de faux, abus de confiance, travail dissimulé et escroquerie envers des propriétaires de moulins à eau entre 2014 et 2017. À l’époque, il avait créé une association "Agence Nature et hydroélectricité" dont le but était de promouvoir la rénovation hydroélectrique de moulins à eau. Concrètement il s’agissait notamment d'un faux "certificat de conformité environnementale" délivré et facturé aux clients. Denis Bouzon a été relaxé pour faux et usage de faux mais reconnu coupable pour escroquerie, travail dissimulé et abus de confiance. Le tribunal l'a condamné à une peine de quatre mois de prison avec sursis et l'obligation d'indemniser les parties civiles.

Des faux documents administratifs

"Pourquoi j’ai inventé ce document ? Parce qu’il n’y a pas de cadre légal, ce certificat de conformité environnementale pallie un vide juridique" explique Denis Bouzon. Le prévenu détaille : "Mon intention était simple, je voulais que les propriétaires respectent la loi et le rendre public aux yeux de l’administration". Un des assesseurs de la présidente du tribunal fait remarquer que "l’administration ne leur demande pas". Denis Bouzon assume sa logique : "Dans la mesure où ce document n’existe pas dans la loi, il ne peut pas être illégal."

La présidente du tribunal, Myriam Dasté, insiste : "Pourquoi vous écrivez sur ce document 'Service départemental Pyrénées Atlantiques' ?" "Je reconnais que c’est maladroit, j’aimerais qu’on ne retienne pas l’intention de tromper." Un argument qui ne fonctionne pas avec la procureure, Orlane Yaouanq : "Je rejoins M. Bouzon sur un point, il n'est pas compétent. Quand on n’est pas compétent, on évite de s’aventurer dans des analyses périlleuses. La réalité c’est que ces documents étaient tournés de manière à faire croire que c'étaient des documents administratifs, des faux documents que vous avez facturés. [...] Vous êtes bien trop intelligent pour faire croire que tout cela a été fait par négligence."

Travail dissimulé et abus de confiance

Le témoignage d’une ancienne salariée a été lu pendant l'audience : "Il [Denis Bouzon ndlr] m’a demandé de fausser ses résultats d’études pour que les projets ne soient pas remis en question. [...] Tout était fait pour arriver à ses fins : prendre le contre-pied de l’administration. En fait il était en opposition permanente aux règles en vigueur." Là, Denis Bouzon estime qu'il s'agit de déclarations faites "sous l’influence de la personne qui a interviewé". Quant au sujet de l’argent (plusieurs dizaines de milliers d'euros) que le prévenu n’a pas déclaré pendant plusieurs années, la réponse est presque ironique : "J’aurais aimé que l’administration m’aide au lieu qu’elle me tape sur les doigts." Enfin, Denis Bouzon a également dû répondre de dépenses qu'il qualifie d'"avantages en nature". "Il s'agit d'abus de confiance" le reprend la procureure.