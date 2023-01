Dénoncé pour violences familiales, un homme ouvre le feu sur des gendarmes près de Perpignan

Les gendarmes des Pyrénées-Orientales n'oublieront pas de sitôt leur nuit du nouvel an 2023 qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Un homme qu'ils tentaient d'interpeller sur la commune de Torreilles a ouvert le feu dans leur direction, heureusement sans faire de blessé. Le suspect sera présenté ce mercredi matin devant le tribunal de Perpignan, pour être jugé en comparution immédiate.

Les faits ont démarré peu après deux heures du matin : des témoins appellent la gendarmerie pour signaler des violences intrafamiliales. Alors qu'une patrouille est en route pour se rendre sur les lieux, d'autres témoins composent le 17 pour signaler que la situation dégénère : ils décrivent le même individu en train de commettre des violences physiques avec la crosse d'une arme de poing. Les gendarmes décident d'envoyer un dispositif plus important.

A leur arrivée sur les lieux, le suspect s'est volatilisé et semble s'être réfugié à son domicile. Le secteur est bouclé par une vingtaine de militaires, équipés de gilets pare-balles. Quelques minutes plus tard, l'individu apparait à la fenêtre et profère des insultes et des menaces. Soudain, il saisit son arme de poing et ouvre le feu en direction des forces de l'ordre. Heureusement, personne n'est touché.

Face au danger que représente cette intervention, les gendarmes décident de faire appel à des renforts, et notamment l'antenne régionale du GIGN. Ce ne sera finalement pas nécessaire. Quelques minutes après avoir tiré, le forcené décide de se rendre. Il est interpellé.

A l'issue de sa garde à vue, l'homme sera présenté ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Perpignan. Il devra dire s'il accepte d'être jugé en comparution immédiate, ou s'il demande un délai pour préparer sa défense.