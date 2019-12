Indre : un train ciblé par des jets de pierres au niveau de Déols

Un Intercités entre Paris et Toulouse a été la cible de jets de pierres (photo d'illustration)

Déols, France

Ce dimanche 1er décembre, en fin d'après-midi, un train circulant entre Paris et Toulouse a été la cible de jets de pierres au niveau de Déols, un peu avant d'arriver à Châteauroux. Les vitres n'ont pas été brisées. Mais une passagère a été touchée au visage par un très léger éclat de verre, selon nos informations. Cette usagère étant infirmière, elle a pu se prendre en charge elle-même.

L'incident a été confirmé et communiqué sur Twitter par la SNCF. "Le train a été retardé à cause de jets de pierres sur le train à Déols, dans le département de l'Indre", indique la compagnie sur le réseau social dimanche. Pour l'instant, selon la SNCF, aucune plainte n'a été déposée. Plusieurs trains ont été déjà été la cible de jets de pierres et de projectiles en tout genre, au niveau de Déols, au lieu-dit La Croix-Blanche.